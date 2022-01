© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi aspettavo che il virus sarebbe diventato progressivamente meno aggressivo, però che la variante Omicron fosse così capace di diffondersi tanto rapidamente, che non è detto che sia una cosa tanto negativa, non me lo aspettavo assolutamente”. Lo ha detto il direttore dell'Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, ospite di "Mezz'ora in più", oggi su Rai3. (Rem)