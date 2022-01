Covid: Figliuolo, tra gennaio e febbraio faremo tra 11 e 13 milioni di dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La settimana scorsa abbiamo raggiunto 3 milioni di somministrazioni di vaccino. Il target per la prossima settimana è di 580 mila dosi al giorno e dalla settimana dopo a 600 mila. Mancano 20 giorni alla fine del mese, possiamo quindi assumere che faremo dagli 11 ai 13 milioni di somministrazioni, almeno 450 mila di booster. Sono confidente che la macchina reggerà i 600 mila al giorno". Lo ha segnalato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)