- "Come prime dosi di vaccino anti Covid-19 siamo fra le 65 e le 70 mila al giorno. Numeri che non vedevamo da tre o quattro settimane. Abbiamo fatto oltre 15 mila prime dosi di over 50 e questo vuol dire che sta aumentando la propensione in queste classi a vaccinarsi". Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)