Francia: ex vicepresidente dei Repubblicani si unisce a campagna presidenziale di Zemmour

- Il deputato francese Guillaume Peltier, fino all’anno scorso vicepresidente dei Repubblicani, si è unito alla campagna presidenziale del candidato di estrema destra Eric Zemmour. Lo ha annunciato lui stesso, ripreso dall’emittente “BmfTv”. Peltier ha dichiarato di non riporre fiducia nella capacità della candidata repubblicana, Valerie Pecresse, di vincere le elezioni, perché quest’ultima è troppo ideologicamente vicina all’attuale capo dello Stato, Emmanuel Macron. A detta di Peltier, Zemmour è “l’unico candidato della destra”, l’unico capace “di battere Macron in quanto capace di radunare tutti gli elettori di destra” nelle elezioni della prossima primavera. Alle primarie dei Repubblicani Peltier non aveva appoggiato Pecresse ma Eric Ciotti. (Frp)