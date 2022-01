Cipro: ministro Esteri annuncia dimissioni e interesse per le presidenziali del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Cipro, Nikos Christodulides, ha dichiarato oggi di aver offerto le proprie dimissioni. Lo ha reso noto il quotidiano in lingua inglese "Cyprus Mail". Nella sua dichiarazione ha spiegato di essere interessato alle elezioni presidenziali del prossimo anno ma che non ha ancora preso una decisione definitiva in merito alla sua candidatura. Christodulides ha aggiunto che le dimissioni sono state offerte al presidente, Nicos Anastasiades, alcuni giorni fa e saranno effettive dall’11 gennaio. (Res)