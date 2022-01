Covid: Remuzzi (Istituto Negri), probabile che la scuola contribuisca molto poco alla diffusione del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole sono più sicure degli ambienti fuori dalla scuola. Lo ha affermato il direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3, spiegando che “adesso i ragazzi vanno a scuola, ma finora di si sono incontrati fra loro, hanno fatto feste in ambienti chiusi e con attenzioni molto minori di quelle che avranno a scuola”. “Ci sono poi diversi studi - ha proseguito -, uno fatto in Canada, uno negli Stati Uniti e uno in Giappone: tutti convergono nell’indicare che la scuola contribuisce molto poco alla trasmissione del virus. Del resto, tutti abbiamo potuto verificare una circostanza interessante: nonostante le scuole fossero chiuse in questi 15-20 giorni, la moltiplicazione dei casi è stata straordinaria. Quindi è probabile che la scuola contribuisca molto poco” ha sottolineato Remuzzi. “Queste norme che sono differenziate per fasce d’età che corrispondono a percentuali di persone vaccinate a me sale brano molto ragionevoli e molto corrette”. (Rem)