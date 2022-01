Difesa: Figliuolo, maggiore flessibilità ed aderenza di impiego degli assetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In quanto comandante del Comando operativo di vertice interforze "c’è una maggiore flessibilità ed aderenza di impiego. Quindi, io posso disporre direttamente di tutti gli assetti e coordinarli, e di questo ringrazio il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, con cui mi sento spesso e con cui riflettiamo anche su eventuali misure di contingenza da attuare anche per la pandemia". Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. "Ci sono oggi 55 team della Difesa schierati in tutta Italia che si muovono in maniera puntiforme, sia a vaccinare in 14 Regioni sia per i tamponi a favore delle scuole - ne abbiamo fatti più di 23 mila in un paio di settimane - con interventi in oltre 500 istituti. Poi, gestiamo 13 punti vaccinali e abbiamo l’hub strategico", ha concluso Figliuolo. (Rin)