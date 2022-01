Difesa: fonti stampa, l’Arabia Saudita sta esaurendo i missili intercettori Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita potrebbe esaurire i missili intercettori per il suo sistema di difesa aerea Patriot entro alcuni mesi. Lo ha detto un alto funzionario statunitense, citato dal quotidiano britannico “Financial Times”. "È una situazione urgente", ha spiegato in funzionario Usa. Due persone informate dei fatti hanno confermato al giornale che Riad avrebbe avanzato una richiesta di rifornimento ad altri Paesi del Golfo. “C'è una carenza di intercettori: l'Arabia Saudita ne ha chiesti in prestito ai suoi amici, ma non ce ne sono molti in questo momento", ha detto una delle persone al “Financial Time”. Una seconda persona informata dei fatti ha detto che il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha accennato alla questione durante il vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo tenuto a Riad a dicembre e che il Regno ha successivamente contattato direttamente le nazioni della regione. Non è chiaro se i vicini dell'Arabia Saudita siano effettivamente in grado di fornire le munizioni, aggiunge il giornale. Un terzo funzionario statunitense ha affermato che i ribelli sciiti Houthi sostenuti dalll'Iran hanno lanciato dallo Yemen settentrionale ben 375 attacchi transfrontalieri contro l'Arabia Saudita nel 2021, molti dei quali mirati a infrastrutture petrolifere, aeroporti e città. "Rispondere a quegli attacchi usando quel tipo di intercettori significa esaurire le scorte molto prima del previsto", ha detto il funzionario a “Financial Times”. "Questo è qualcosa con cui fare fare i conti e la risposta non è solo più intercettori, ma una soluzione diplomatica alla crisi in Yemen", ha concluso. (Res)