Kazakhstan: presidente Tokayev annuncerà martedì rimpasto di governo

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, annuncerà martedì 11 gennaio un rimpasto di governo. Lo ha reso noto il suo portavoce, Berik Uali, in una dichiarazione trasmessa dall'emittente "Khabar 24". I cambiamenti, ha precisato Uali, verranno decisi personalmente dal capo dello Stato, che ha accettato mercoledì 5 gennaio le dimissioni dell'esecutivo guidato dal primo ministro Askar Mamin. Le proteste in Kazakhstan, dirette in primo luogo contro il raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl), sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. A partire da mercoledì 5 gennaio, i manifestanti hanno assaltato il centro della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan, dando fuoco all'ufficio del sindaco e ad altri edifici governativi, arrivando a prendere il controllo dell'aeroporto cittadino. (segue) (Res)