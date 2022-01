Covid: Remuzzi (Istituto Negri), calcio, si giochi, ma a porte chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Niente spettatori, porte chiuse, e si gioca lo stesso. Certo, non se ci sono dei positivi tra i giocatori”. Lo ha detto oggi il direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. “Se chiudiamo il calcio completamente, dal punto di vista della diffusione del virus è certamente la cosa migliore”, ha spiegato, ma ha sottolineato che “il calcio rappresenta per tante persone anziane, povere, malate, un momento che aspettano”. Remuzzi, infatti, ha sottolineato che “se state in un ospedale vedete che i malati hanno questo desiderio della domenica alle 15 o del sabato alle 16:30 per vedere la partita. Questo è veramente importante”. (Rem)