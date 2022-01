Covid: Gasparri (FI), più importante restare in prima linea che inseguire altri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del comitato di presidenza di Forza Italia, afferma: "Mi auguro che domani Draghi, nella conferenza stampa annunciata, faccia un po' di chiarezza comunicativa sulle diverse indicazioni venute dal governo. Bisogna ovviamente procedere speditamente con la vaccinazione, ma bisogna anche rendere più comprensibili le indicazioni che sono molto diverse, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia per quanto riguarda quello della scuola". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Spero anche che sia un'occasione per ribadire che il governo, vista la perdurante emergenza, andrà avanti nella sua azione e anche nella sua attuale configurazione. Senza ambizioni individuali che vadano a mettere in discussione la continuità di azione del governo, che è essenziale. Conta più stare in prima linea che inseguire altri obiettivi. La situazione è molto complicata e quale sia il dovere di chi guida il governo in questo momento non c'è bisogno di spiegarlo. Lo capisce chiunque". (Com)