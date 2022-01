Covid: Cavandoli (Lega), avanti con impianti areazione in classe, ci sono 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Laura Cavandoli, deputata della Lega e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sugli affidi di minori, "la scuola deve essere in presenza: da mesi sono stati messi a disposizione dei presidi 500 milioni di euro per dotare gli istituti di impianti di ventilazione per il ricambio costante dell'aria, come avevo chiesto con un ordine del giorno al Sostegni bis approvato la scorsa estate richiamando una mia proposta di legge". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il ricorso alla didattica a distanza deve restare l'ultima spiaggia in caso di impennata dei contagi o di indisponibilità di insegnanti e collaboratori scolastici, non può diventare uno strumento preventivo né tantomeno una modalità didattica interscambiabile con le lezioni in presenza. La chiusura forzata delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza nei momenti più difficili della pandemia hanno prodotto difficoltà e gravi carenze nell'apprendimento oltre che problemi dal punto di vista psicologico e sociale. La scuola - conclude l'esponente leghista - è un servizio pubblico essenziale, è nostro dovere garantirlo".(Com)