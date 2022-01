Paesi Bassi: neoministra Finanze positiva al Covid a vigilia insediamento del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ministra delle Finanze olandese, Sigrid Kaag, è risultata positiva al coronavirus e non parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo governo, prevista per domani. Lo ha reso noto lei stessa con un messaggio su Twitter. “La mia quarantena purtroppo durerà ancora un po’. Per fortuna mi sento bene”, ha scritto. Il suo giuramento avverrà comunque ma da remoto. “E’ un inizio leggermente diverso da quello che avevo sperato”, ha continuato Kaag. Il quarto governo olandese guidato da Mark Rutte si insedierà ufficialmente domani, a quasi dieci mesi dalle ultime elezioni e a un anno dalle dimissioni del suo precedente esecutivo. (Beb)