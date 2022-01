Covid: Remuzzi (Istituto Negri), dovremo prendere ancora precauzioni per almeno un paio d’anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se vogliamo parlare di tempi dobbiamo tener conto che dovremo ancora prendere delle precauzioni almeno per un paio d’anni”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano, Giuseppe Remuzzi, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” oggi su Rai3. “Ci sono tanti fattori - ha aggiunto - che possono far pendere la bilancia dalla parte di chi dice ‘ormai ci conviviamo, stiamo attenti, ma non mettiamo misure eccessive’ o dalla parte di chi dice che sarà una catastrofe e che dovremo avere ancora per molto tempo delle misure rigide. Questo dipende da tanti fattori, sostanzialmente hanno ragione tutti e due”. “Se le cose vanno in un certo modo - ha spiegato Remuzzi - è vero che potremmo raggiungere un’immunità del 95 per cento, ma perché sia di gregge bisognerebbe essere certi che il virus non muti più e che non abbiamo contatti con persone che vengono da altri Paesi”. Tuttavia il direttore dell’Istituto Mario Negri ha aggiunto che “se Omicron veramente riuscisse a vincere la corsa sulle altre varianti, allora se non all’immunità di gregge, almeno all’immunità di una parte sostanziale della popolazione, si può pensare di arrivare”. (Rem)