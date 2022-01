Kazakhstan: ministro Interno, rivoltosi ben preparati e in contatto radio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina dell’8 gennaio è stata negata la fuga dal Paese di Nazarbayev, che ha dominato la vita politica ed economica del Kazakhstan anche dopo aver rassegnato le dimissioni da presidente nel 2019 a favore di Tokayev. A farlo è stato il portavoce Aidos Ukibay, secondo cui il “primo presidente” si troverebbe ancora a Nur-Sultan e sarebbe in contatto telefonico con diversi “leader di Stati amici del Kazakhstan”. “Elbasy (il ‘Capo della nazione’) sta invitando tutti a unirsi attorno al presidente del Kazakhstan per superare i problemi attuali e assicurare l’unità del nostro Paese”, ha concluso il portavoce. Una smentita che tuttavia difficilmente fermerà le speculazioni sull’81enne ex presidente, che non compare in pubblico dall’inizio della crisi e che è stato destituito dal ruolo di capo del Consiglio di sicurezza nazionale dal suo successore Tokayev nella stessa giornata in cui è stato licenziato Masimov. L’ultima apparizione pubblica di Nazarbayev risale allo scorso 28 dicembre, quando l’ex presidente kazakho si è recato in visita a San Pietroburgo per partecipare a un forum economico. Nell’occasione ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a margine dei lavori. (Res)