Milano: Mascaretti (Fd’I), troppe incoerenze nel piano Aria e Clima, miglioriamolo insieme

- "Il piano Aria e Clima voluto dal sindaco Sala presenta quattro gravi contraddizioni" dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. "La prima riguarda l'insostenibilità economica (la riduzione drastica delle auto circolanti richiederebbe nuove tasse e tagli ai servizi per i milanesi); la seconda: il piano si basa su dati superati e concetti errati (lo ha appena dichiarato il presidente di Toyota, le auto elettriche sono troppo inquinanti); la terza è che il piano prevede strumenti che rendono Milano una Città vivibile solo per i ricchi (solo chi ha un reddito elevato potrà circolare in auto e parcheggiare, gli altri a piedi o in bicicletta/monopattino); la quarta è che il piano aumenta il rischio per la salute dei cittadini (senza auto i cittadini dovranno andare in metropolitana dove le polveri sottili sono maggiori che in strada e dove è maggiore il rischio di trasmissione di contagi di virus). Come rappresentante di Fd’I a Palazzo Marino - prosegue Mascaretti -, lavoro per una Milano più sostenibile, dove l'aria sia più respirabile, siano ridotti gli inquinanti, l'economia possa svilupparsi creando posti di lavoro e tutti i cittadini, anche quelli a reddito più basso, possano scegliere liberamente come muoversi e vedano la loro salute protetta. Presenteremo degli emendamenti alla delibera, poiché auspico che il nostro contributo per migliorare il piano, posse essere preso in seria considerazione dalla maggioranza". (Com)