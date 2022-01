© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non servono millanterie su fantomatici ‘modelli Italia’, ma interventi urgenti su trasporti e scuole, misure di sostegno all’economia nazionale. Questo governo ha completamente fallito, per Fratelli d’Italia le elezioni non sono un’opzione, ma una necessità per dare un futuro alla nazione”. Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)