Sesto San Giovanni: Di Stefano, centro vaccinale aperto anche di notte senza bisogno di prenotazione

- “Un’altra ottima notizia che vede protagonista la nostra città: per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni sarà attivo anche di notte senza bisogno di prenotazione. Una sperimentazione, pensata anche per agevolare le vaccinazioni obbligatorie per gli over 50, che siamo orgogliosi parta dalla nostra città”. Lo afferma in una nota il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, sottolineando che il Comune in provincia di Milano “continua a dimostrarsi un’eccellenza nel campo della sanità, della medicina e nell’immediato futuro anche della ricerca scientifica con la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca sulle ex aree Falck. Grazie alla nostra programmazione e attenzione ai bisogni del territorio - prosegue il sindaco - presto ospiteremo anche una Casa di Comunità per potenziare e migliorare la medicina territoriale. Siamo sempre in prima linea per offrire alla cittadinanza servizi sanitari capillari e all’avanguardia. Sesto San Giovanni è, e lo sarà sempre di più, un importante punto di riferimento a livello regionale e non solo. Ringrazio Regione Lombardia, il governatore Attilio Fontana e il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso i territori”. (Com)