Covid: Decaro (Anci), accolto appello sindaci, studenti potranno usare trasporto scolastico

- Ancora per un mese, da domani e fino al 10 febbraio, gli studenti delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno continuare a utilizzare i mezzi di trasporto a loro dedicati, in deroga parziale e provvisoria alle recenti misure anti-Covid che hanno introdotto l'obbligo del green pass rafforzato. La precauzione richiesta sarà l'utilizzo delle mascherine FFP2. E' quanto sottolinea l'Associazione nazionale comuni italiani. "Il governo e in particolare il ministro Speranza - ha dichiarato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro - hanno raccolto un appello dell'Anci affinché le famiglie e gli studenti italiani non rimanessero improvvisamente privi di uno strumento dedicato di trasporto da e verso le scuole che è essenziale per molti di loro, soprattutto per quelli che vivono nelle zone più periferiche. Condividiamo l'esigenza di intensificare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi - si legge nella nota firmata dal presidente Decaro e inviata al ministro Speranza - ma occorre evitare che per una fascia di studenti, pur garantendo loro la frequenza in presenza, diventi impossibile raggiungere l'istituto scolastico. Impedirgli l'utilizzo dei mezzi loro dedicati avrebbe l'effetto indiretto di precludergli la fruizione del diritto allo studio". (Com)