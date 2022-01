Covid: Boccia (Pd), serve unità istituzionale governo-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Per Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e responsabile Regioni ed Enti locali della segreteria nazionale del Partito democratico, "in questa fase acuta di circolazione dei contagi e di difficoltà complessiva, l’unità istituzionale è l’arma più importante. Questi due anni ci hanno insegnato che ne usciamo quando remiamo tutti nella stessa direzione. La collaborazione tra governo e Regioni passa dall’ascolto tra tutti e di tutti". Parlando con i giornalisti a Montecitorio, il parlamentare ha aggiunto: "Le autorità sanitarie locali e nazionali hanno tutte le informazioni che consentono l’assunzione delle scelte politiche più corrette. Ed è da lì che si deve sempre partire. I vaccini ci difendono dal virus ma i contagi si limitano con le misure restrittive e tutto questo lo si fa insieme organizzando reti sanitarie e la vita sui territori, condividendo ogni passaggio. Quando questa unità viene meno aumentano le difficoltà". (Rin)