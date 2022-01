Russia: ministro Difesa, Mosca respinge enorme guerra informativa su tutti i fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si sta difendendo da un’enorme guerra di informazioni su tutti i fronti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, in un intervento all’emittente “Zvezda”. “Questa è l’epoca in cui viviamo. Non si tratta solo del modo in cui le informazioni vengono presentate. E’ una guerra, non mi spaventa usare questa parola, una guerra di informazioni mossa su tutti i fronti. Noi non abbiamo il diritto di perderla”, ha dichiarato. A fine dicembre il ministro ha descritto una situazione internazionale politico-militare difficile a causa, a suo dire, dell’accresciuta attività della Nato, del peggioramento del sistema di controllo sugli armamenti e dell’intensificarsi della minaccia del terrorismo. (Rum)