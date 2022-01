Agroalimentare: Centinaio, dieta mediterranea si conferma la numero uno anche nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta la "dieta mediterranea viene riconosciuta a livello internazionale come il miglior regime alimentare da seguire. Un'ulteriore conferma che si tratta della dieta più sana e in grado di contrastare diverse malattie garantendo così un'elevata aspettativa di vita". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, senatore Gian Marco Centinaio, nel commentare la classifica di U.S. News & World Report che per il quinto anno consecutivo ha incoronato la dieta mediterranea come la numero uno del 2022 fra le 40 prese in esame. "La dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità - ricorda in una nota Centinaio - è equilibrata e flessibile, la più facile da seguire, la migliore per contrastare il diabete oltre che per garantire la salute del cuore". Il sottosegretario evidenzia, inoltre, come la dieta mediterranea sia arrivata davanti alla dieta Dash che punta a contrastare l'ipertensione e alla flexitarian diet che incoraggia a preferire un regime vegetariano pur ammettendo un consumo moderato di carne. "Tutte e tre queste diete - fa notare Centinaio - riducono o eliminano del tutto i cibi processati preferendo loro alimenti freschi quali frutta, verdura, legumi, cereali integrali e semi. È la miglior risposta a quanti in Ue stanno provando a far passare un sistema di etichettatura come il Nutriscore che promuove cibi processati bocciando invece prodotti come l'olio d'oliva, tra i simboli della dieta mediterranea, giudicata per l'ennesima volta la migliore al mondo". (Com)