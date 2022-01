Quirinale: Giacomoni (FI), Ppe vuole Berlusconi al Colle e ne riconosce carisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, segnala che "l'Europa popolare, liberale e moderata vede con favore l'elezione del presidente Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica. Le parole che il segretario del Partito popolare europeo, Antonio López - continua il parlamentare in una nota - ha riservato oggi a Berlusconi vanno oltre l'attestato di stima e si palesano come un importante imprimatur europeo che rende giustizia a quanto fatto dal presidente Berlusconi per l'Italia e per l'Europa. Il Partito popolare europeo vuole Berlusconi al Quirinale, ne riconosce il carisma e l'autorevolezza e ne apprezza il ruolo di primo piano che potrebbe svolgere sul piano internazionale". L'esponente di FI aggiunge: "Siamo convinti che questa sia la strada giusta da seguire. Pd e Cinque stelle farebbero bene a riflettere, in questo momento, con la fine del settennato del presidente Mattarella, le due personalità più autorevoli per difendere gli interessi del nostro Paese e per aiutarlo ad uscire definitivamente dalla crisi sanitaria, economica e sociale sono proprio Berlusconi e Draghi. Il loro è il tandem vincente per l'Italia". (Com)