Sri Lanka-Cina: incontro tra premier Rajapaksa e ministro Esteri Wang, focus su investimenti e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, è stato ricevuto oggi a Colombo dal primo ministro dello Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, con il quale ha discusso della cooperazione bilaterale e, in particolare, della promozione del turismo e degli investimenti. Lo ha reso noto il capo del governo srilankese su Twitter, definendo l'incontro "molto piacevole". Wang, proveniente dalle Maldive, è arrivato a Colombo ieri per una visita di due giorni. "Ho ringraziato la Cina e il suo popolo per il continuo sostegno. I nostri due Paesi celebrano i 65 anni di relazioni bilaterali, e spero che questa relazione possa solo crescere ed essere rafforzata negli anni a venire", ha dichiarato Rajapaksa. Durante la visita, Wang ha incontrato anche il presidente Gotabaya Rajapaksa e il ministro degli Esteri Gamini Lakshman Peiris.(Cip)