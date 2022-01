Vaccino: Ronzulli (FI), giusta scelta di Lombardia di somministrare dosi anche di notte e senza prenotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta della Lombardia e del coordinatore regionale per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, di procedere con le somministrazioni anche di notte e senza prenotazione in alcuni hub è senza dubbio una mossa giusta”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “Tanto più con l'introduzione dell'obbligo per gli over 50, è assolutamente necessario favorire e semplificare l'accesso alle immunizzazioni, superando alcune rigidità che rischiano di scoraggiare, invece di incentivare, le persone a vaccinarsi. Mi auguro che questa sperimentazione possa essere presto estesa anche ad altri hub vaccinali sia lombardi che nel resto d'Italia. Chi vuole vaccinarsi - prosegue -, deve poterlo fare agevolmente, senza vedersi negare questa possibilità per motivi legati all'orario di chiusura dei centri o alla prenotazione come purtroppo accade abitualmente in alcune regioni". (Com)