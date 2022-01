Regno Unito: possibile divieto ai voli sul castello di Windsor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio aereo sovrastante il castello di Windsor potrebbe essere vietato al sorvolo come parte di una stretta sulla sicurezza del luogo. Lo ha reso noto la polizia metropolitana di Londra dopo le indiscrezioni di stampa del fine settimana. Se il divieto dovesse entrare in vigore, ai velivoli sarebbe proibito il sorvolo del sito fino a 2.500 piedi (762 metri) e 1,5 miglia nautiche (2,7 chilometri) intorno al castello. Solamente lo scorso Natale un 19enne si era introdotto nel castello armato di balestra ed è stato nel frattempo sottoposto a cure in base alla legge di salute mentale. Un portavoce della polizia ha spiegato che la proposta è parte di un piano per “migliorare ulteriormente” la sicurezza di “un luogo emblematico”. (Rel)