Sanità: Battisti (Pd), Frosinone con Pnrr entra nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme all'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, e alla Direttrice Generale Asl, Pierpaola D'Alessandro, abbiamo presentato la nuova sanità della provincia di Frosinone: più vicina alle persone per ridurre le diseguaglianze, grazie ai fondi del Pnrr, oltre a presentare quanto già fatto nel 2021. La sanità nel Lazio è stata concretamente migliorata". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti del Pd. "Nel 2021 sono stati installati dispositivi di Alta Tecnologia: per un valore di 1.5 milioni di euro, presso l'ospedale Spaziani di Frosinone, una tac slice e una Rm 1.5 Tesla; per un valore di 500.000 euro, presso l'ospedale San Benedetto di Alatri, inaugurata nuova sala tac; per un valore di 1.5 milioni di euro, presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino, una nuova tac slice, e una nuova Rm tesla; per un valore di 3 milioni di euro, presso l'ospedale SS Trinità di Sora, un acceleratore lineare e una Rm Tesla; con i fondi por fesr avviati progetti per cardiologia, con abbattimento liste d'attesa ecg ed holter; progettazione Pdta scompenso; progetto ipertensione; nuovi servizi presenti nella Asl Telemedicina, televisita, teleconsulto". (segue) (Com)