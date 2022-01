Sanità: Battisti (Pd), Frosinone con Pnrr entra nel futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il piano emergenza covid, continua la consigliera del Lazio, "riorganizzazione rete ospedaliera terapia intensiva e subintensiva; 7 milioni di euro complessivi tra ospedale Frosinone, Sora e Cassino, per implementazione posti letto per terapia intensiva e subintensiva; 1,2 milioni di euro presso ospedali Frosinone, Sora, Cassino, Alatri per adeguamento percorsi covid; finanziamento nuova sala ibrida presso Ospedale Spaziani Frosinone, comprensiva di robot chirurgico: 5 milioni di euro; finanziamento per nuova sala di radiologia interventistica presso Spaziani di Frosinone: 2.5 milioni di euro; la nuova sanità della provincia di Frosinone: 28 interventi su 18 strutture, 17 case di comunità, 6 ospedali di comunità, 4 centrali operative territoriali, 1 centrale operativa aziendale. Pianificati gli interventi per 180,6 milioni di euro per adeguamento sismico ospedali di Alatri e Frosinone; pianificati gli investimenti per 102,8 milioni di euro per acquisto delle grandi apparecchiature per gli ospedali (tomografia, acceleratori lineari, mammografi con tomosintesi, ecotomografi multidisciplinari-cardiologici 3d-ginecologici 3d, angiografi, telecomandi digitali per esami di reparto per un totale di 25 apparecchiature nuove per la Asl di Frosinone). Un investimento massiccio ed imponente - conclude Sara Battisti - per far entrare la nostra sanità direttamente nel futuro". (Com)