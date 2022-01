Spagna: sondaggio, Psoe vincerebbe elezioni ma avanza blocco di destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la sinistra tentasse di ripetere il governo di coalizione, sarebbe ancora più dipendente dai nazionalisti catalani e baschi ed avrebbe probabilmente bisogno del sostegno esplicito di Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont. Lo stesso istituto 40db ha evidenziato però che i sondaggi condotti così in anticipo rispetto al voto, previsto tra due anni, devono essere presi con cautela. Solo il 53 per cento delle persone intervistate ha dichiarato che andrà a votare con certezza, 14 punti in meno rispetto al sondaggio dello stesso istituto prima delle ultime elezioni del 2019. Gli elettori di destra sono attualmente i più mobilitati, raggiungendo circa il 70 per cento nel caso di Pp e Vox, tra i cinque e i sette punti in più del Psoe e di Unidas Podemos. (Spm)