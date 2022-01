Vaticano: Papa, pregare non è recitare formule ma dialogo con Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prego per abitudine, controvoglia, solo recitando delle formule? Oppure coltivo l'intimità con Dio, dialogo con Lui, ascolto la sua Parola?". Lo ha chiesto Papa Francesco ai fedeli presenti all'Angelus in piazza San Pietro. "Tra le tante cose che facciamo, non trascuriamo la preghiera: dedichiamole tempo, siano brevi invocazioni da ripetere spesso, leggiamo il Vangelo ogni giorno". Papa Francesco ha raccomandato di non farci travolgere dagli affanni quotidiani: "Tutti siamo immersi nei problemi della vita e in tante situazioni intricate, chiamati ad affrontare momenti e scelte difficili che ci tirano in basso - ha osservato il Pontefice - ma se non vogliamo restare schiacciati, abbiamo bisogno di elevare tutto verso l'alto. E questo lo fa proprio la preghiera, che non è una via di fuga, non è un rito magico o una ripetizione di cantilene imparate a memoria". (Civ)