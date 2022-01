© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre, dopo la recita dell'Angelus, ha avuto un pensiero per la situazione in Kazakhstan: "Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakhstan - ha detto -. Prego per loro e per i familiari. Auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune".(Civ)