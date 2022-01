Spagna: costruttori "preoccupati" da impatto Omicron su fondi Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria delle costruzioni spagnola è preoccupata dall'impatto della variante Omicron del coronavirus sul settore, in particolare nell'esecuzione di opere inserite nei progetti europei nell'ambito del Next Generation Eu. Il presidente della Confederazione nazionale delle costruzioni (Cnc), Pedro Fernandez Alen, ha spiegato al quotidiano "El Espanol" che l'incertezza provocata dalla pandemia si unisce all'aumento del costo dei materiali e alla mancanza di manodopera qualificata, provocando una vera e propria "tempesta perfetta". Il bilancio generale dello Stato spagnolo per il 2022 prevede uno stanziamento di 5,8 miliardi di euro di aiuti europei per il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana. La Cnc e l'Associazione delle imprese di costruzione e concessionarie di infrastrutture (Seopan) hanno chiesto al governo di rivedere i prezzi dei contratti dei lavori pubblici a causa dell'aumento delle materie prime. Tuttavia, il presidente della Cnc ha valutato positivamente il fatto che il settore delle costruzioni si sia adattato rapidamente alla situazione creata dal Covid-19. Ha inoltre osservato che le particolari condizioni di lavoro del settore rendono più difficile il propagarsi dei contagi, dato che si lavora generalmente in spazi aperti e ventilati. (Spm)