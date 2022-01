Quirinale: Sisto, Berlusconi al Colle e Draghi a palazzo Chigi coppia perfetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi è un leader unico, capace di dettare le regole della politica forte dell'enorme consenso ricevuto. Lui al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi formerebbero una coppia perfetta, fatta di due goleador di razza". Lo ha detto a Skytg24 il sottosegretario alla Giustizia e deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, per il quale "interrompere il percorso di questo esecutivo sarebbe un mancato riconoscimento nei confronti dell'operato di Mario Draghi per il Paese. Perché non so se questo sia il governo 'dei migliori', ma è certamente un governo che fa cose migliori rispetto ai precedenti". (Rin)