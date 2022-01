Quirinale: Battilocchio (FI), da Lopez messaggio importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poche persone hanno una conoscenza di Bruxelles e degli ambienti comunitari paragonabile a quella di Antonio Lopez, che oggi ha rilasciato un'intervista davvero interessante che, tra l'altro, spazza via con autorevolezza alcune tesi bizzarre e luoghi comuni che impazzano su una certa stampa in questi giorni. Lopez da 20 anni è segretario del Ppe, da sempre primo partito d'Europa e lancia al nostro Paese un messaggio chiaro: un possibile tandem con Berlusconi al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi sarebbe 'imbattibile e farebbe dell'Italia un Paese leader in Europa. Sono parole chiare ed eloquenti, se ne faccia tesoro in queste settimane nodali per il nostro Paese". Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e già eurodeputato. (Com)