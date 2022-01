Kazakhstan: ministro Interno, rivoltosi ben preparati e in contatto radio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I protagonisti della rivolta in corso in Kazakhstan hanno dimostrato “capacità professionali” e hanno utilizzato frequenze radio per coordinare le loro azioni. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Interno ad interim, Yerlan Turgumbayev, in una dichiarazione mandata in onda dall’emittente “Khabar 24”. Secondo Turgumbayev, i rivoltosi hanno anche attaccato stazioni di polizia e siti militari con l’obiettivo di sequestrare armi. Sono 164 le persone rimaste uccise in Kazakhstan durante i disordini in corso dall'inizio dell'anno, 103 delle quali nella città di Almaty. Tra le vittime ci sono sicuramente 18 agenti di polizia, due dei quali decapitati dai rivoltosi, e due militari. È salito invece a 5.800 il numero delle persone arrestate, come ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza, precisando come molti tra gli individui finiti in manette siano cittadini stranieri. (segue) (Res)