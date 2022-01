Kazakhstan: ministro Interno, rivoltosi ben preparati e in contatto radio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, gli scontri vanno avanti. L'emittente locale "Mir 24" riferisce di colpi di arma da fuoco in diversi distretti della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan. Secondo l'agenzia di stampa russa "Sputnik", sporadici scontri a fuoco tra forze di sicurezza e manifestanti sono andati avanti per tutta la notte. Le forze dell'ordine hanno anche condotto un'operazione durante la quale sono stati arrestati 100 tra uomini armati e saccheggiatori e sono state sequestrate 118 armi. Il vice sindaco di Almaty, Erzhan Babakumarov, ha fatto sapere che solo nella città sono stati arrestati 850 individui dall'inizio della rivolta. Le proteste in Kazakhstan, dirette in primo luogo contro il raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl), sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. A partire da mercoledì 5 gennaio, i manifestanti hanno assaltato il centro della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan, dando fuoco all'ufficio del sindaco e ad altri edifici governativi, arrivando a prendere il controllo dell'aeroporto cittadino. (segue) (Res)