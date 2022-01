Covid: Giovannini, governo risponde a richieste territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ordinanza del ministro Speranza, emanata su nostra richiesta, va incontro alle esigenze specifiche di mobilità per motivi di salute e di studio delle persone che vivono nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché degli studenti che usufruiscono dei servizi di trasporto dedicato, come gli scuolabus”. Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “Il governo - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, decidendo di posticipare l’adozione del green pass rafforzato per l’accesso al trasporto pubblico per le isole e per i trasporti scolastici dedicati, risponde così alle richieste dei territori e conferma la priorità assegnata alla scuola in questo momento di recrudescenza dei contagi”. (Com)