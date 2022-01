Roma: gli esplode un petardo in mano durante festa Ss Lazio, tifoso perde 3 dita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera un tifoso della Lazio, nel corso dei festeggiamenti per l'anniversario della fondazione della società bianco azzurra, intorno alla mezzanotte, si è ferito a una mano ed è stato condotto in ospedale. All'uomo, un 53enne, è esploso un petardo in mano e ha perso tre dita. Sono intervenuti gli agenti del distretto Trevia Ponte Regina Margherita, hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato nel nosocomio più vicino.(Rer)