Covid: Palù (Aifa), vaccini restano arma principale per evitare la malattia

- "I vaccini restano l'arma principale per evitare la malattia, specie se adottati su base universale. I farmaci antivirali efficaci ci consentiranno di fronteggiare al meglio il Covid-19 e di rendere endemico il Sars-Cov-2. Con le tecnologie a nostra disposizione prevedo un futuro caratterizzato da composti aggiornati sulle varianti che preoccupano, uno scudo molto forte, somministrabili a scadenza stagionale non ravvicinata". Lo afferma in un'intervista al "Corriere della Sera" il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù. Secondo Palù, il vaccino va aggiornato, visto che "il virus che circola da almeno due anni è notevolmente mutato rispetto al ceppo originario di Wuhan contro il quale sono stati costruiti tutti i prodotti finora autorizzati". (Rin)