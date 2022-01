Iraq: oggi la prima riunione in Parlamento a tre mesi dalle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce oggi in Iraq il neoeletto parlamento, a quasi tre mesi dalle elezioni anticipate di ottobre. In vista della sessione che ha il compito di eleggere il presidente del parlamento (tradizionalmente di fede sunnita) e i suoi due vice, a regnare nel Paese è l’incertezza. A guidare la prima, delicata sessione sarà il 73enne Mahmoud al Mashhadani, in qualità di deputato più anziano. La situazione è delicata perché nessun partito politico ha ottenuto abbastanza consensi per poter influenzare da solo la politica irachena nei prossimi quattro anni. Le elezioni anticipate - che hanno visto un’affluenza di appena il 44 per cento, la più bassa dopo l’istituzione dell’attuale sistema politico a seguito dell'invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003 - hanno portato Muqtada al Sadr, un leader sciita di spicco contrario a qualsiasi presenza straniera in Iraq, a una vittoria schiacciante con 73 seggi su 329. Al contrario, l'alleanza Fatah legata alle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di gruppi paramilitari pro-Iran) ha subito un’umiliante sconfitta con solo 17 seggi, in drastico calo rispetto alle elezioni precedenti. In queste settimane, il panorama politico iracheno è stato dominato da innumerevoli incontri tra i diversi partiti per cercare di formare una coalizione governo, intervallati da continue accuse di frode e minacce di boicottaggio dell'intero risultato elettorale. La situazione è parzialmente migliorata dopo che la Corte suprema federale irachena ha ratificato i dati finali delle elezioni alla fine di dicembre, con solo poche modifiche rispetto ai risultati preliminari. (segue) (Irb)