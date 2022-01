Iraq: oggi la prima riunione in Parlamento a tre mesi dalle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della seduta è la formazione del nuovo esecutivo di Baghdad, dopo che il Movimento sadrista ha raggiunto un accordo di massima con le altre fazioni politiche. Il governo, da quanto trapelato durante le trattative tra le fazioni politiche del Paese, dovrebbe essere rappresentativo di tutti i partiti, in modo da stabilizzare la situazione nazionale ed evitare tensioni e violenze inter-confessionali o inter-etniche. Secondo le ultime indiscrezioni, il Movimento sadrista, tramite varie alleanze, è riuscito per ora a raggiungere quota 85 seggi parlamentari. Gli analisti, però, sostengono sia destinato a crescere in quanto gli accordi con gli altri partiti sciiti necessitano solo una limatura dei dettagli. Quanto ai nomi dei ministri e dei candidati alla carica di primo ministro, al momento i favoriti sembrerebbero Haider al Abadi, ex premier dal 2014 al 2018, Muhammad Shia al Sudani, ex ministro dei Diritti umani, il governatore di Bassora Asaad al Eidani, e Ali Shukri, l’ex vice-consigliere del presidente della Repubblica. (segue) (Irb)