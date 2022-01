Iraq: oggi la prima riunione in Parlamento a tre mesi dalle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Brahim Salih, ha lanciato un appello a formare quanto prima un esecutivo in grado di proteggere il Paese dalle sfide esterne e interne. "Stiamo aspettando oggi che il nuovo parlamento si riunisca per iniziare a formare il nuovo governo, che deve essere in grado di svolgere i suoi compiti e affrontare le sfide che attendono il nostro Paese e la regione", ha detto Salih nel corso di una cerimonia per celebrare il secondo anniversario della morte del generale iraniano Qasem Soleimani e del leader delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), sciite filo-iraniane, Abu Mahdi al Muhandis, entrambi uccisi da un drone statunitense il 3 gennaio del 2020. "Stiamo aspettando oggi che il nuovo parlamento si riunisca per iniziare a formare il nuovo governo, che deve essere in grado di svolgere i suoi compiti e affrontare le sfide che attendono il nostro Paese e la regione", ha detto Salih. (segue) (Irb)