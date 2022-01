Iraq: oggi la prima riunione in Parlamento a tre mesi dalle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attentati con razzi Katyusha, ordigni esplosivi improvvisati e droni-bomba hanno recentemente preso di mira le basi militari irachene che ospitano i militari Usa e i convogli della Coalizione globale anti-Daesh, per ora senza mietere vittime. Gli episodi sono aumentati in concomitanza con l'anniversario dell'uccisione di Soleimani. Migliaia di manifestanti delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, la colazione paramilitare sciita sostenuta dall’Iran) hanno riempito le strade di Baghdad nel secondo anniversario della morte del generale iraniano, scandendo slogan come "Morte all'America" mentre si dirigevano verso la Zona verde, il quartiere centrale che ospita i principali edifici istituzionali e le ambasciate estere. L’Iraq appare del resto il luogo più simbolico per “celebrare” l’anniversario della morte di Soleimani, oltre che uno scenario in continua evoluzione in cui l’Iran vuole rimanere tanto presente quanto influente: le trattative per formare il nuovo governo sono ancora in corso e la tensione inevitabilmente sale. Nonostante la sconfitta subita alle elezioni dalle formazioni politiche filo-iraniane delle Pmu, i gruppi legati a Teheran continuano oggi a svolgere un ruolo da protagonisti, rivendicando il proprio spazio all’interno del processo politico e del prossimo esecutivo. (Irb)