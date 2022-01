Sanità: Colao-Speranza, con trasformazione digitale favoriamo uguale accesso a migliori servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ormai molto chiaro quanto sia necessario investire nella sanità pubblica per migliorare la capacità di prevenzione e reazione del sistema sanitario, ma anche per rendere gli standard di cura e assistenza omogenei sul territorio nazionale". Lo scrivono, in un intervento pubblicato oggi sul "Corriere della Sera", il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e quello della Salute, Roberto Speranza. "Per questo - aggiungono i due esponenti dell'esecutivo - il governo ha stanziato nel Pnrr oltre due miliardi in sanità digitale. Perché? Perché con la trasformazione digitale abbiamo la possibilità di favorire uguale e tempestivo accesso ai migliori servizi sanitari su tutto il territorio nazionale, ottimizzando al contempo i costi complessivi. Vogliamo non veder più pazienti che si muovono tra strutture sanitarie con faldoni di referti o referti scomparire al cambio di residenza da una Regione all'altra. E soprattutto possiamo costruire una sanità digitale che migliori il processo di cura e assistenza, monitori in tempo reale dei parametri vitali, arrivi in territori non urbani con la televisita, permetta il consulto di specialisti ovunque essi siano, riduca le ospedalizzazioni o lunghe attese e ricordi ai pazienti direttamente sul loro cellulare le terapie da seguire o gli screening raccomandati. E con basi dati interconnesse e applicazioni di Intelligenza artificiale - concludono Colao e Speranza - potremo migliorare la vita dei pazienti e il lavoro di medici e ricercatori". (Rin)