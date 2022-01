Malesia: terminato con successo intervento medico su ex premier Mahathir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con successo l'intervento medico di natura non meglio precisata cui è stato sottoposto l'ex primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, che dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Lo ha annunciato oggi l'Istituto cardiologico nazionale. Mahathir era stato ricoverato in ospedale in settimana per la seconda volta in un mese. L'ex premier ha già avuto problemi cardiaci in passato, con una serie di infarti che lo hanno costretto all’installazione di un bypass. Figura tra le più dominanti della politica malesiane, Mahathir ha guidato il governo per ben 22 anni tra il 1981 e il 2003. Nel 2018, all’età di 92 anni, è tornato al potere per meno di due anni. (Fim)