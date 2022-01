Energia: commissario Breton, Ue deve investire 500 miliardi di euro nel nucleare fino al 2050 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 dicembre la Commissione europea ha deciso di inserire il nucleare ma anche il gas nella sua tassonomia verde, che mira ad agevolare gli investimenti che possono contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Per Breton, l’inclusione dell’energia atomica è fondamentale “per consentire al settore di attirare i capitali di cui ha bisogno”. “La transizione ecologica condurrà a una rivoluzione industriale su una scala senza precedenti” e le fonti rinnovabili da sole “dovranno mobilizzare 65 miliardi di euro di investimenti all’anno”. A ciò “occorrerà aggiungere 45 miliardi di investimenti annui per dotarsi di infrastrutture di rete aggiuntive”, ha stimato il commissario. Sebbene oggi il nucleare pesi per il 26 per cento della produzione di energia elettrica in Ue, Breton ha preconizzato che la percentuale scenderà al 15 per cento nel 2050. (Frp)