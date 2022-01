Covid: Brunetta, obiettivo esecutivo è tenere aperto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenere aperto il Paese. Nessun Paese europeo ha deciso di chiudere le scuole, che sono un hub sociale". Lo afferma in un'intervista al "Corriere della Sera" il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che aggiunge: "Pensare a nuove chiusure non è la nostra scommessa. La malattia è cambiata e, nella stragrande maggioranza dei casi, poco rilevante per chi ha tre dosi di vaccino. Dobbiamo porci altre domande. È utile tenere in quarantena persone perfettamente in grado di lavorare, rischiando di chiudere attività produttive ed essenziali, compresi gli ospedali? È utile il contact tracing in queste condizioni di amplissima circolazione del virus?". Per l'esponente dell'esecutivo, poi, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 è una soluzione "molto seria" e "non è un compromesso" tra le forze di maggioranza. (Rin)