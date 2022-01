© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute, su proposta del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha adottato un’ordinanza che dispone per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. Lo rende noto il dicastero guidato da Roberto Speranza. (Rin)