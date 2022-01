Russia-Usa: viceministro Esteri Mosca, colloqui finiranno subito se nostre preoccupazioni saranno ignorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il dialogo strategico sulla stabilità tra Russia e Stati Uniti potrebbe finire subito se Washington ignorerà gli interessi di Mosca. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, parlando con l’agenzia di stampa “Sputnik” alla vigilia dei colloqui che avrà a Ginevra con la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman. “Se iniziamo a tergiversare e non vediamo il segnale che la controparte è pronta a riconoscere le nostre priorità e rispondervi in modo costruttivo, allora parlare non avrà senso”, ha dichiarato Ryabkov. “Non andiamo a Ginevra per supplicare. Abbiamo un compito chiaro da affrontare sulla base delle condizioni che abbiamo posto”, ha continuato il viceministro. (Rum)