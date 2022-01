Covid: trasporto scolastico accessibile fino al 10 febbraio a studenti over 12 anni con Ffp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute, su proposta del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha adottato un’ordinanza in base alla quale il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2. A renderlo noto è il dicastero guidato da Roberto Speranza. (Rin)